В Союзе композиторов назвали Эдуарда Артемьева человеком-легендой

Председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин назвал смерть композитора Эдуарда Артемьева большой трагедией, а самого музыканта — человеком-легендой.

«Это человек-легенда, я бы сказал. Это был человек, который очень много сделал не только для музыкальной культуры, но и для кино. При участии Эдуарда Артемьева были сделаны и шедевральные фильмы», — сказал Калимуллин в беседе с «Известиями».

Он добавил, что уход Артемьева стал большой потерей для отечественной культуры и кинематографа.

О смерти 85-летнего Артемьева стало известно ранее в четверг, 29 декабря. Он скончался в одной из московских больниц, куда его госпитализировали с двусторонней пневмонией в начале месяца. Он страдал многочисленными хроническими заболеваниями сердца.

Эдуард Артемьев родился в Новосибирске в 1937 году. Он широко известен как автор музыки для Олимпийских игр в Москве и в Сочи, а также к фильмам Кончаловского, Тарковского и Михалкова. Так, он известен по саундтрекам из фильмов «Родня», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Солярис».