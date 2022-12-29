Музыка без границ: умер композитор Эдуард Артемьев

В четверг, 29 декабря, в Москве после тяжелой болезни ушел из жизни композитор Эдуард Артемьев. Его музыку, без преувеличения, знает вся страна. Даже те, кто никогда не слышал его фамилию, наверняка запомнили великолепные саундтреки из фильмов «Родня», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Солярис». Многие бесспорные шедевры советского и российского кинематографа наполняет музыка Артемьева, которого многие называли «русским Морриконе». Но его дарование отнюдь не исчерпывалось кино. В музыке ему было подвластно все — от академических произведений до эстрадных шлягеров. О творческих вехах композитора вспоминают «Известия».

Лекарство от одиночества

Эдуард Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске. Впрочем, надолго там семейство не задержалось: отец будущего композитора был химиком-технологом, налаживал производство на предприятиях, поэтому никак не мог осесть на одном месте, а мать повсюду следовала за мужем. Из-за вечных переездов Эдик не успевал обзавестись друзьями, поэтому в основном, проводил время наедине с собой. Чтобы не скучать, он приноровился развлекать себя, сочиняя всевозможные мелодии и напевая их себе под нос. Это занятие вскоре так захватило его, что он уже не желал променять его ни на какие игры со сверстниками. Так Артемьев впервые ощутил себя композитором.

Чтобы избавить ребенка от постоянной перемены мест, родители отправили его в Москву, в семью дяди, профессора Московской консерватории, дирижера Николая Демьянова. Тот был искренне влюблен в музыку и сумел разделить свою любовь с племянником. Поэтому у подросшего Артемьева не было ни малейших сомнений в том, куда поступать и на кого учиться: конечно же, в консерватории, на композитора! В 1955 году он окончил Московское хоровое училище и поступил на теоретико-композиторский факультет Московской консерватории, где учился в классе Юрия Шапорина и Николая Сидельникова. Шапорин много работал для кино, был автором музыки к фильмам «Победа», «Минин и Пожарский», «Суворов». Однако путь Эдуарда Артемьева в кино оказался абсолютно иным.

Еще на последних курсах консерватории Артемьев познакомился с Евгением Мурзиным — военным инженером, изобретателем фотооптического синтезатора АНС. Будущий композитор быстро оценил возможности нового инструмента — и они с Мурзиным стали работать вместе. В экспериментальной студии электронной музыки при Музее Скрябина, которой руководил Мурзин, Артемьев изучал возможности синтезатора, по достоинству оценив их огромный диапазон. В 1968 году, на Интернациональном конгрессе международной музыки во Флоренции Эдуард Артемьев вместе с Мурзиным представили синтезатор АНС и электронные работы Артемьева. О молодом композиторе и его новаторской музыке вскоре уже хорошо знали в профессиональных кругах.

От земли до космоса

Работать в кино Артемьева пригласил советский классик Вано Мурадели. Заинтересовавшись молодым талантливым парнем, он представил его создателем советского фантастического фильма «Мечте навстречу». Сам Мурадели написал к фильму песни — впоследствии ставшие знаменитыми «И на Марсе будут яблони цвести» и «Я — Земля», а космические музыкальные темы к картине создал Эдуард Артемьев. После этой работы приглашения поработать в кино стали регулярными.

Судьбоносным стал для Артемьева союз с Никитой Михалковым. Молодой режиссер, в каждой картине искавший новый киноязык, высоко оценил новаторскую музыку Артемьева. Их сотрудничество длилось много десятилетий: мелодии Артемьева звучали в фильмах, разительно отличавшихся друг от друга — от декадентской драмы «Раба любви» до лихого боевика в антураже гражданской войны «Свой среди чужих, чужой среди своих». Многогранное творчество Никиты Михалкова дало Артемьеву возможность продемонстрировать широту своих возможностей.

Среди режиссеров, с которыми работал Артемьев, были, без преувеличения, наиболее знаковые фигуры советского кинематографа — Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский, Станислав Любшин, Геннадий Полока, Вадим Абдрашитов. К творчеству каждого Артемьев мог подобрать свои, по-особому звучавшие ноты. «Артемьев великолепно чувствует экран, — рассказывал Вадим Абдрашитов в интервью журналу "Люди". — Он никогда не пишет иллюстративной музыки. Его музыка контрапунктирует изображению, дополняет, раскрывает глубинный смысл кадра».

Одной из самых, пожалуй, сложных и многогранных киноработ Эдуарда Артемьева стала музыка к фильму «Солярис» Андрея Тарковского. Режиссер поставил перед ним труднейшую задачу — заставить зрителя почувствовать состояние, настроение космоса. Объединив звуки природы и оркестровую музыку с жестким звучанием синтезатора, композитор сумел создать то ощущение безграничного космического пространства, которого добивался режиссер.

Свой среди своих

Хотя энциклопедии называют Артемьева композитором, работающим в жанре электронной музыки, сам композитор считает ее лишь одним из многочисленных композиторских инструментов. «Я использую любые инструменты, если считаю их необходимыми», — говорил он. Действительно, его профессиональный спектр был поистине безграничен. В нем есть все — от эстрадных хитов до симфонических произведений. Именно Артемьеву, к примеру, принадлежит знаменитый шлягер «Дельтаплан», покоривший советскую публику в исполнении Валерия Леонтьева. Изначально мелодия, ставшая основой этого эстрадного хита, была написана для фильма «Родня» Никиты Михалкова, где звучала в тембре балалайки. Мелодия обрела популярность — и вскоре обрела новую жизнь на эстраде. А к «Олимпиаде-80» Артемьев написал кантату «Ода доброму вестнику» и еще несколько композиций, которые звучали на церемониях открытия и закрытия Игр. Некоторые из них впоследствии были использованы и во время Олимпийских игр — 2014 в Сочи. А рок-опера «Преступление и наказание» Эдуарда Артемьева и сегодня с успехом идет в московском Театре мюзикла.