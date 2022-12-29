Умер композитор Эдуард Артемьев

Российский композитор Эдуард Артемьев скончался в возрасте 85 лет после тяжелой болезни. Информацию о смерти артиста 29 декабря подтвердил ТАСС его сын Артемий.

О госпитализации композитора стало известно 9 декабря. Сообщалось, что обследование показало 30% поражения легких.

Ситуация осложнялась многочисленными хроническими заболеваниями сердца: у 85-летнего Артемьева был порок сердца и сердечная недостаточность.

Еще накануне сын композитора рассказывал, что его отец находится в состоянии средней тяжести. В ближайшие 10 дней он должен был находиться в отделении терапии.

Эдуард Артемьев родился в 1937 году в Новосибирске. Он широко известен как автор музыки для Олимпийских игр в Москве и в Сочи, а также к фильмам Кончаловского, Тарковского и Михалкова. Так, он известен по саундтрекам из фильмов «Родня», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Солярис».