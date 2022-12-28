Сын композитора Артемьева рассказал о состоянии отца

Артемий Артемьев — сын российского композитора Эдуарда Артемьева — 28 декабря рассказал «Известиям» о состоянии отца. Еще в начале месяца композитор попал в больницу с двусторонней пневмонией.

«Состояние средней тяжести. Ковида у него нет. Была пневмония. Сейчас лечение уже назначили, в плане этого у нас уже свои задачи поставлены. Идет процесс лечения», — рассказал Артемий Артемьев.

По его словам, ближайшие 10 дней его отец будет находиться в отделении терапии. После этого врачи оценят состояние Артемьева и примут решение о дальнейших действиях.

О госпитализации композитора стало известно 9 декабря. Сообщалось, что обследование показало 30% поражения легких. Ситуация осложнялась многочисленными хроническими заболеваниями сердца: у 85-летнего Артемьева порок сердца и сердечная недостаточность.

Эдуард Артемьев родился в 1937 году в Новосибирске. Он широко известен как автор музыки для Олимпийских игр в Москве и в Сочи, а также к фильмам Кончаловского, Тарковского и Михалкова.