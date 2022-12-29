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Корнелюк назвал музыку Артемьева своей школой

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Фото: из личного архива Эдуарда Артемьева
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Музыкант, певец Игорь Корнелюк в беседе с «Известиями» заявил, что композитор Эдуард Артемьев, скончавшийся 29 декабря, был для него учителем, а его музыка в кино — школой.

«Фильмы с музыкой Эдуарда Артемьева я для себя воспринимал как школу, я всегда смотрел кино внимательно, вслушивался в то, что звучит, и учился, потому что, конечно, так, как делал Артемьев, наверно, не умеет делать сейчас никто», — сообщил он.

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Корнелюк также отметил, что смерть Артемьева знаменует уход большого мастера и профессионала. По его словам, музыка композитора не только интересная, но еще очень яркая и вписывающаяся в кадры. Музыкант мог работать с оркестром и электроникой, а после их соединения у него всегда рождался шедевр, добавил он.

Информацию о смерти композитора после тяжелой болезни «Известиям» подтвердил сын музыканта Артемий. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

О госпитализации Артемьева стало известно 9 декабря. Тогда сообщалось, что обследование показало 30% поражения легких. Ситуация также осложнялась хроническими заболеваниями сердца: у 85-летнего Артемьева была сердечная недостаточность и порок сердца.

Российский актер и режиссер Сергей Никоненко сообщил, что шокирован новостью о смерти Артемьева, который являлся его близким другом. Дмитрий Дюжев в беседе с «Известиями» также назвал смерть композитора трагедией для страны и культуры.

Екатерина Артемьева, внучка умершего композитора, в беседе с «Известиями» призналась, что испытывает трепет перед творчеством дедушки и считает его настоящим профессионалом.

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