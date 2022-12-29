Внучка умершего композитора Артемьева поделилась отношением к его творчеству

Екатерина Артемьева, внучка умершего композитора Эдуарда Артемьева, в беседе с «Известиями» призналась, что испытывает трепет перед творчеством дедушки и считает его настоящим профессионалом.

«Испытываю трепет перед творчеством дедушки, это как часть меня. Я наблюдала этот процесс с детства. Дедушка — профессионал», — подчеркнула она.

Артемьева рассказала, что композитор всегда учил ее необходимости много работать и самой преодолевать трудности.

«Самое любимое произведение моего дедушки — то, которое еще никто не слышал. Он написал это для бабушки. Называется произведение «Ты». Оно самое трогательное. Он играл это произведение на ее поминках, и меня это очень сильно тронуло. Я люблю его духовную музыку, потому что в этом сам девушка», — добавила внучка композитора.

О смерти Артемьева стало известно 29 декабря. 85-летний композитор скончался после тяжелой болезни. Ранее в декабре его госпитализировали с 30% поражения легких.

Еще накануне, 28 декабря, сын композитора Артемий Артемьев рассказывал, что его отец находится в состоянии средней тяжести.

Эдуард Артемьев родился в Новосибирске в 1937 году. Композитор широко известен как автор музыки для Олимпийских игр в Сочи и Москве, а также к фильмам Михалкова, Кончаловского и Тарковского. Так, он создал саундтреки для фильмов «Солярис», «Раба любви», «Родня», «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Кроме того, в 1960-1990-х годах Артемьев написал музыку к более чем 30 постановкам для Театра им. Моссовета, Московского академического театра сатиры, Государственного академического Малого театра и других.