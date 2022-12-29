Режиссер Никоненко был шокирован новостью о смерти композитора Артемьева

Российский актер и режиссер Сергей Никоненко был шокирован новостью о смерти своего близкого друга, ушедшего из жизни композитора Эдуарда Артемьева. Об утрате он узнал 29 декабря из беседы с Пятым каналом.

Ошарашенный Никоненко попросил дать ему время прийти в себя.

«Как обухом по голове. Подождите, дайте прийти в себя. Так не бывает…» — сказал он.

Российский композитор скончался в возрасте 85 лет после тяжелой болезни. Информацию о смерти артиста подтвердил «Известиям» его сын Артемий.

«К большому сожалению, я вынужден подтвердить информацию о смерти Эдуарда Николаевича», — сообщил он.

О госпитализации композитора стало известно 9 декабря. Обследование показало 30% поражения легких.

Эдуард Артемьев родился в 1937 году в Новосибирске. Он был автором музыки для Олимпийских игр в Москве и Сочи, а также к фильмам режиссеров Андрея Кончаловского, Арсения Тарковского и Никиты Михалкова.

Так, он известен по саундтрекам из фильмов «Родня», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Солярис» и «Сталкер».