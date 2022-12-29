Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Артемьева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Эдуарда Артемьева, скончавшегося в четверг, 29 декабря, на 86-м году жизни.

Глава государства отметил, что музыка Артемьева стала символом целой эпохи.

«Его музыка связала многие поколения, стала символом, без преувеличения, целой исторической эпохи. Это был бесконечно талантливый, неординарный, преданный своему призванию человек, который проложил особый, очень личный путь в искусстве», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что удивительные, искренние и проникновенные мелодии Эдуарда Артемьева навсегда останутся с нами.

Информацию о смерти композитора после тяжелой болезни «Известиям» подтвердил сын музыканта Артемий. Дата и место прощания с ним будут объявлены позднее.

О госпитализации Артемьева стало известно 9 декабря. У пациента было обнаружено 30% поражения легких. Ситуация также осложнялась хроническими заболеваниями сердца.

Эдуард Артемьев родился в Новосибирске в 1937 году. Композитор широко известен как автор музыки для Олимпийских игр в Сочи и Москве, а также к фильмам режиссеров Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и Андрея Тарковского. Он работал, в частности, над картинами «Раба любви», «Родня», «Свой среди чужих, чужой среди своих».

В 1960–1990-х годах Артемьев написал музыку более чем к 30 постановкам для Театра имени Моссовета, Московского академического театра сатиры, Государственного академического Малого театра и других.