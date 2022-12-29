Захарова назвала музыку Артемьева гениальной и дарящей надежду

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гениальной музыку композитора Эдуарда Артемьева, скончавшегося ранее в четверг, 29 декабря.

По словам Захаровой, творчество музыканта всегда вдохновляет и дарит надежду, а также идет с ней «многие годы». Представитель МИДа напомнила, что еще пару недель назад в Кремле прошел концерт, посвященный гениальному творчеству Артемьева.

«Удивительный дар и удивительное по мощи его воплощение», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Информацию о смерти композитора после тяжелой болезни «Известиям» подтвердил сын музыканта Артемий. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

О госпитализации Артемьева стало известно 9 декабря. Тогда сообщалось, что обследование показало 30% поражения легких. Ситуация также осложнялась хроническими заболеваниями сердца: у 85-летнего Артемьева была сердечная недостаточность и порок сердца.

Российский актер и режиссер Сергей Никоненко сообщил, что шокирован новостью о смерти Артемьева, который являлся его близким другом. Дмитрий Дюжев в беседе с «Известиями» также назвал смерть композитора трагедией для страны и культуры.

Екатерина Артемьева, внучка умершего композитора, в беседе с «Известиями» призналась, что испытывает трепет перед творчеством дедушки и считает его настоящим профессионалом.