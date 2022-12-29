По факту стрельбы по автобусам в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено по факту стрельбы по автобусам в подмосковном поселке Дрожжино. Об этом 29 декабря заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Полиция узнала об инциденте после звонка местного жителя, который сказал, что из окна квартиры одного из домов стреляют в воздух. Отмечается, что правоохранители прибыли на место происшествия незамедлительно, а затем установили и доставили в отдел полиции мужчину 1997 года рождения. У него изъяли страйкбольный пистолет.

Инцидент произошел ранее в этот день. Отмечалось, что в результате стрельбы никто не пострадал, но были повреждены стекла трех автобусов. Один из пассажиров автобуса рассказал, что одна из пуль пролетела рядом с ногой его девушки.