Жители подмосковного ЖК «Бутово Парк» сообщили об обстреле автобуса

Неизвестный обстрелял автобус на Варшавском шоссе в Подмосковье в районе ЖК «Бутово Парк». Telegram-канал «Бутово парк 2» в четверг, 29 декабря, опубликовал кадры с места происшествия.

По словам очевидцев, стрельба была открыта из окна многоквартирного дома.

«Стрельба из дома 25 по Южной улице. Шестой этаж», — говорится в сообщении.

По некоторым данным, неизвестный стрелял из пневматического пистолета, в результате в одном из автобусов были повреждены стекла. На место вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Днем ранее в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга неизвестный мужчина выстрелил на остановке в водителя автобуса. По данным правоохранителей, он попытался узнать у подъехавшего к остановке водителя интересующую его информацию. Не получив ответа, он выстрелил в водителя, предположительно, из газового пистолета. Злоумышленника разыскивает полиция.