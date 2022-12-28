В Петербурге мужчина выстрелил в водителя автобуса
В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина выстрелил на остановке в водителя автобуса, в настоящее время злоумышленника разыскивает полиция. Об этом сообщили в среду, 28 декабря, в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Инцидент произошел утром в среду в Адмиралтейском районе на Старо-Петергофском проспекте. По данным правоохранителей, мужчина попытался узнать у подъехавшего к остановке водителя автобуса какую-то интересующую его информацию. Не получив ответа, он выстрелил в водителя, предположительно, из газового пистолета.
«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, приняты меры к поиску и задержанию преступника», — говорится в сообщении ведомства.
Пострадал ли водитель, не уточняется.
22 декабря в Архангельске неизвестный мужчина обстрелял автомобиль. Злоумышленник четыре раза выстрелил в стекло автомобиля, в котором находился мужчина 1979 года рождения. Предположительно, стрельба велась из травматического пистолета. Злоумышленника также ищет полиция.