Неизвестный обстрелял машину в центре Архангельска

В Архангельске неизвестный мужчина обстрелял автомобиль с человеком внутри. Об этом 23 декабря сообщили в управлении МВД РФ по Архангельской области.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне на пересечении проспекта Ломоносова и улицы Серафимовича. Злоумышленник четыре раза выстрелил в стекло автомобиля, в котором находился мужчина 1979 года рождения. Предположительно, стрельба велась из травматического пистолета.

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к совершению противоправных действий», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным «Интерфакса», пострадавшим является руководитель фракции «Справедливая Россия» Архангельской городской думы Петр Ватутин, он получил легкие ранения.

19 августа в дагестанском селе Алмак Казбековского района произошла стрельба. В результате были ранены сельский депутат, заместитель имама села, житель села и бывший подполковник полиции.