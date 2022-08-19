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Заместитель имама и депутат ранены в результате стрельбы в Дагестане
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Заместитель имама и депутат ранены в результате стрельбы в Дагестане

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Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев
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В дагестанском селе Алмак Казбековского района произошла стрельба, в результате которой ранены четыре человека. Об этом 19 августа сообщает ТАСС.

«Среди раненых: один сельский депутат, заместитель имама села, житель села и бывший подполковник полиции. Бывший сотрудник полиции сейчас в реанимации, за его жизнь борются врачи», — сообщил собеседник агентства.

21 июля в городе Дербент в Дагестане произошла массовая драка с участием подростков. В ходе нее ножевые ранения получили три человека, один из них позднее скончался. Один из виновников смерти был задержан на месте.

23 мая также в Дербенте произошла перестрелка между двумя мужчинами. Как сообщил «Известиям» сотрудник местной администрации, в конфликте участвовал один из депутатов городского собрания. Никто не пострадал.

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