Заместитель имама и депутат ранены в результате стрельбы в Дагестане

В дагестанском селе Алмак Казбековского района произошла стрельба, в результате которой ранены четыре человека. Об этом 19 августа сообщает ТАСС.

«Среди раненых: один сельский депутат, заместитель имама села, житель села и бывший подполковник полиции. Бывший сотрудник полиции сейчас в реанимации, за его жизнь борются врачи», — сообщил собеседник агентства.

21 июля в городе Дербент в Дагестане произошла массовая драка с участием подростков. В ходе нее ножевые ранения получили три человека, один из них позднее скончался. Один из виновников смерти был задержан на месте.

23 мая также в Дербенте произошла перестрелка между двумя мужчинами. Как сообщил «Известиям» сотрудник местной администрации, в конфликте участвовал один из депутатов городского собрания. Никто не пострадал.