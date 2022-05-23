В Дагестане произошла перестрелка с участием сотрудника администрации

В городе Дербент в Дагестане произошла перестрелка между двумя мужчинами.

Как сообщил «Известиям» сотрудник местной администрации, в конфликте участвовал один из депутатов городского собрания. По некоторым данным, инцидент произошел в ночь на 23 мая, никто не пострадал.

22 мая в московском ЖК в Строгино произошла стрельба. Очевидцы сообщали, что дебошир толкал двух девушек в супермаркете и вел себя неадекватно, после чего молодой человек одной из девушек потребовал от него извинений. Злоумышленник достал пистолет и попытался выстрелить в оппонента, но оружие дало осечку. После этого он зашел в подъезд жилого дома и попытался застрелить охранника. Он совершил четыре выстрела. Позже в тот же день мужчина, устроивший стрельбу, сдался полицейским.

15 мая стало известно, что один человек погиб при стрельбе в приморском поселке Рощино. Следователи возбудили уголовные дела по статьям 105 УК РФ «Убийство» и 30 УК РФ «Покушение на убийство».