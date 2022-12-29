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Очевидец стрельбы по автобусу в Подмосковье рассказал подробности происшествия

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Фото: соцсети
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Очевидец того, как в Подмосковье мужчина обстрелял автобус из своего пневматического ружья, рассказал подробности произошедшего. Об этом 29 декабря сообщает «Газета.Ru».

«Моя девушка сидела в автобусе, я рядом с ней на предпоследнем сидении по правой стороне. Как раз возле ее ноги прилетела эта пулька. Автобус стоял на остановке, вроде никто не пострадал. Длилось около 15 минут. Это была не стрельба — разовые выстрелы. Сначала никто ничего не понял. Это я выдвинул версию о стрельбе, когда вышел из автобуса и увидел дырку от пульки. Предположил, что это была пневматика», — сообщил он.

Инцидент произошел ранее в этот день на Варшавском шоссе в Подмосковье. В районе ЖК «Бутово Парк» местный житель обстрелял автобус из пневматического пистолета. По словам очевидцев, стрельба была открыта из окна многоквартирного дома номер 25 по Южной улице, с шестого этажа.

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