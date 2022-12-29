В Подмосковье задержан стрелявший по автобусам из окна квартиры мужчина
Полицейские задержали мужчину, стрелявшего по автобусам из окна жилого дома в подмосковном Дрожжино. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
При задержании у 25-летнего подозреваемого был обнаружен страйкбольный пистолет. Указывается, что в результате стрельбы никто не пострадал, но были повреждены стекла трех автобусов.
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
О стрельбе на Варшавском шоссе в районе ЖК «Бутово Парк» стало известно ранее 29 декабря. Сообщалось, что стрелявший находился в доме № 25 по Южной улице.