Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрии

Президент России Владимир Путин 29 декабря подписал закон о запрете принудительного сбора биометрии и дискриминации в отношении граждан, отказавшихся от ее сдачи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает правовые основы обработки биометрии в целях идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы (ЕБС) или иных информационных систем.

23 декабря закон, закрепляющий за россиянами право отказаться от сдачи биометрии при получении коммерческих или государственных услуг, одобрил Совет Федерации. За несколько дней до этого законопроект был одобрен Госдумой.

Ранее в этом месяце в Госдуме заявляли, что ряд коммерческих организаций бесконтрольно собирает биометрию россиян. При этом данные зачастую утекают и впоследствии используются злоумышленниками. В этой связи законопроект призван остановить распространение биометрических данных граждан РФ и обеспечить их государственную защиту.

Там также рассказали, что следующим шагом станет введение в стране уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных граждан.