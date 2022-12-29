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МИД РФ объяснил запрет на российские СМИ в ЕС страхом альтернативного мнения

Представитель МИД РФ Захарова: запрет на вещание российских СМИ в ЕС объясняется страхом появления альтернативного мнения
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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Florian Gaertner
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В столицах Франции и Бельгии вводят запреты на вещание российских СМИ из-за страха, что граждане увидят альтернативную точку зрения на украинский конфликт. Об этом 29 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Так она отреагировала на запрет вещания ряда российских телеканалов как на территории Франции, так и на всей территории Евросоюза (ЕС).

«По сути, европейцев лишают права на свободный доступ к информации. Как видится, в Париже и Брюсселе боятся, что аудитория, увидев иную, не соответствующую мейнстриму западных СМИ точку зрения и картину мира, будет делать собственные выводы из происходящего в мире и на Украине в частности», — пояснила Захарова.

По ее мнению, главным инициатором таких запретов выступает Париж, так как Франция имеет серьезное влияние на ЕС.

Охота на российские СМИ в ЕС уже давно носит дискриминационный характер, а «демократизаторская доктрина» Запада является лишь инструментом для достижения внешнеполитических целей, резюмировала представитель МИДа.

20 декабря Захарова сообщала, что Запад организовал против российских СМИ самый масштабный в истории акт тоталитарной цензуры в мировом информационном пространстве.

Представитель МИД РФ отметила, что за текущий год было заблокировано и выключено из эфира более 40 российских медиаресурсов, неугодные журналисты подвергаются систематическому давлению со стороны спецслужб, уголовному преследованию и даже физическому насилию.

9 декабря стало известно, что ЕС планирует перекрыть вещание российских СМИ также в Африке и на Ближнем Востоке с помощью санкций в спутниковой области.

Еще в августе посольство России в Великобритании потребовало от YouTube восстановить 29 видео, которые были удалены с канала диппредставительства, и извиниться. После этого Захарова отметила, что «крестовый поход» Google и принадлежащего ей YouTube против российского видеоконтента продолжается.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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