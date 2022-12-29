МИД РФ объяснил запрет на российские СМИ в ЕС страхом альтернативного мнения

В столицах Франции и Бельгии вводят запреты на вещание российских СМИ из-за страха, что граждане увидят альтернативную точку зрения на украинский конфликт. Об этом 29 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она отреагировала на запрет вещания ряда российских телеканалов как на территории Франции, так и на всей территории Евросоюза (ЕС).

«По сути, европейцев лишают права на свободный доступ к информации. Как видится, в Париже и Брюсселе боятся, что аудитория, увидев иную, не соответствующую мейнстриму западных СМИ точку зрения и картину мира, будет делать собственные выводы из происходящего в мире и на Украине в частности», — пояснила Захарова.

По ее мнению, главным инициатором таких запретов выступает Париж, так как Франция имеет серьезное влияние на ЕС.

Охота на российские СМИ в ЕС уже давно носит дискриминационный характер, а «демократизаторская доктрина» Запада является лишь инструментом для достижения внешнеполитических целей, резюмировала представитель МИДа.

20 декабря Захарова сообщала, что Запад организовал против российских СМИ самый масштабный в истории акт тоталитарной цензуры в мировом информационном пространстве.

Представитель МИД РФ отметила, что за текущий год было заблокировано и выключено из эфира более 40 российских медиаресурсов, неугодные журналисты подвергаются систематическому давлению со стороны спецслужб, уголовному преследованию и даже физическому насилию.

9 декабря стало известно, что ЕС планирует перекрыть вещание российских СМИ также в Африке и на Ближнем Востоке с помощью санкций в спутниковой области.

Еще в августе посольство России в Великобритании потребовало от YouTube восстановить 29 видео, которые были удалены с канала диппредставительства, и извиниться. После этого Захарова отметила, что «крестовый поход» Google и принадлежащего ей YouTube против российского видеоконтента продолжается.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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