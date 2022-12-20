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Захарова заявила о тоталитарной цензуре Запада против медиа РФ

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Запад организовал против российских СМИ самый масштабный в истории акт тоталитарной цензуры в мировом информационном пространстве. Об этом 20 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что он будет «шокирован, если увидит, что свобода прессы под угрозой».

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Она задалась вопросом, неужели Гутерриш действительно до сих пор не видел подобных фактов, либо же не хотел видеть их.

«В отношении российских источников информации были применены все мыслимые и немыслимые формы рестрикций, к которым активно подключились глобальные ИТ-гиганты», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Представитель МИД РФ отметила, что за текущий год были заблокированы и выключены из эфира более 40 российских медиаресурсов, неугодные журналисты подвергаются систематическому давлению со стороны спецслужб, уголовному преследованию и даже физическому насилию.

В августе посольство России в Великобритании потребовало от YouTube восстановить 29 видео, которые были удалены с канала диппредставительства, и извиниться. После этого Захарова отметила, что «крестовый поход» Google и принадлежащего ей YouTube против российского видеоконтента продолжается.

В марте британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание российского англоязычного телеканала RT. В то же время Евросоюз запретил вещание RT и работу агентства Sputnik на территории объединения. Кроме того, в странах ЕС заблокировали Telegram-каналы Sputnik и RT.

Руководство видеохостинга YouTube, в свою очередь, заявило, что блокирует каналы российских СМИ, которые финансируются государством. Сообщалось, что с площадки удаляется контент о спецоперации РФ по защите Донбасса, который «нарушает политику» видеохостинга.

Среди заблокированных оказался и канал «Известий». Редакция издания тогда заявила, что блокировка материалов издания является прямой цензурой, направленной на манипулирование информационной повесткой и общественным мнением.

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