Захарова заявила о тоталитарной цензуре Запада против медиа РФ

Запад организовал против российских СМИ самый масштабный в истории акт тоталитарной цензуры в мировом информационном пространстве. Об этом 20 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что он будет «шокирован, если увидит, что свобода прессы под угрозой».

Она задалась вопросом, неужели Гутерриш действительно до сих пор не видел подобных фактов, либо же не хотел видеть их.

«В отношении российских источников информации были применены все мыслимые и немыслимые формы рестрикций, к которым активно подключились глобальные ИТ-гиганты», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Представитель МИД РФ отметила, что за текущий год были заблокированы и выключены из эфира более 40 российских медиаресурсов, неугодные журналисты подвергаются систематическому давлению со стороны спецслужб, уголовному преследованию и даже физическому насилию.

В августе посольство России в Великобритании потребовало от YouTube восстановить 29 видео, которые были удалены с канала диппредставительства, и извиниться. После этого Захарова отметила, что «крестовый поход» Google и принадлежащего ей YouTube против российского видеоконтента продолжается.

В марте британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание российского англоязычного телеканала RT. В то же время Евросоюз запретил вещание RT и работу агентства Sputnik на территории объединения. Кроме того, в странах ЕС заблокировали Telegram-каналы Sputnik и RT.

Руководство видеохостинга YouTube, в свою очередь, заявило, что блокирует каналы российских СМИ, которые финансируются государством. Сообщалось, что с площадки удаляется контент о спецоперации РФ по защите Донбасса, который «нарушает политику» видеохостинга.

Среди заблокированных оказался и канал «Известий». Редакция издания тогда заявила, что блокировка материалов издания является прямой цензурой, направленной на манипулирование информационной повесткой и общественным мнением.