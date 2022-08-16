YouTube удалил 29 роликов посольства РФ в Лондоне

Посольство России в Великобритании потребовало от YouTube восстановить видео, которые были удалены с канала диппредставительства в понедельник, и принести свои извинения. Об этом 16 августа заявил представитель посольства.

«15 августа администрация видеохостинга YouTube без предупреждения удалила с канала посольства в общей сложности 29 видеоматериалов. Большинство из них составляют интервью посла России в Великобритании Андрея Келина за период со 2 марта по 15 августа сего года», — цитирует его ТАСС.

По словам собеседника агентства, эти интервью охватывают широкую проблематику: российско-британские отношения, глобальный продовольственный и энергетический кризис, положение соотечественников за рубежом, неправомерную санкционную политику западных стран, а также разъяснения целей и задач специальной военной операции России на Украине.

«В этой связи рассматриваем удаление видеоконтента с канала посольства как грубую попытку ограничить нашу информационную работу, а главное — лишить аудиторию канала источника правдивой информации», — отметили в диппредставительстве.

Собеседник агентства призвал администрацию YouTube восстановить все удаленные видео, а также принести извинения посольству России в Лондоне за необоснованные, чрезмерные и дискриминационные действия.

Ранее, 4 августа, YouTube удалил канал российского блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Google заявил, что канал был удален якобы за нарушение политики в отношении разжигания ненависти.

До этого, 11 марта, руководство YouTube заявило, что блокирует каналы российских СМИ, которые финансируются государством. Среди заблокированных оказался и канал «Известий». Сообщалось, что с площадки удаляется контент о специальной операции РФ по защите Донбасса, который «нарушает политику» видеохостинга.

Редакция «Известий» тогда заявила, что блокировка материалов издания является прямой цензурой, направленной на манипулирование информационной повесткой и общественным мнением.