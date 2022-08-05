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В компании Google раскрыли причину удаления YouTube-канала Пучкова

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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
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Американская компания Google объяснила причину удаления канала российского блогера, писателя и публициста Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Об этом 4 августа сообщает РБК.

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В пресс-службе компании настаивают на том, что канал был удален за «нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти». Эта политика запрещает контент, «в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия», в том числе боевые действия на украинской территории.

Компания выносила предупреждения Пучкову о вероятности блокировки канала в связи с нарушениями три раза в течение 90 дней, добавили в Google.

YouTube-канал российского блогера был удален ранее в этот день. На странице Пучкова вместо контента появилось объявление о блокировке «за нарушение правил сообщества».

По словам самого блогера, уведомлений с разъяснениями о причинах удаления канала ему не приходило. Он посчитал, что своим действием американская компания продемонстрировала отношение лично к блогеру, а не к его контенту. «Не канал удалили, это меня удалили», отметил блогер.

Дмитрий Пучков имел около 3 млн подписчиков, канал был посвящен истории и политике (в том числе спецоперации по защите Донбасса), на нем выходили обзоры фильмов, интервью и новостные выпуски.

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