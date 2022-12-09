ЕС может ограничить вещание российских СМИ в Африке и на Ближнем Востоке
Евросоюз (ЕС) планирует перекрыть вещание российских СМИ в Африке и на Ближнем Востоке с помощью санкций в спутниковой области. Об этом «Известиям» сообщили в Европарламенте.
«Французская компания Eutelsat и люксембургская SES входят в число крупнейших мировых спутниковых провайдеров. У них есть контракты с российскими СМИ на вещание в Африке, Индии и на Ближнем Востоке. Регионы, где поддержка Украины и санкций против России ограничена. ЕК в настоящее время ищет законные способы помешать поставщикам спутниковой связи прекратить продавать свои услуги клиентам из РФ», — заявил «Известиям» депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ Гуннар Бек.
Он напомнил, что организация «Репортеры без границ» уже подала в суд на французского регулятора СМИ Arcom из-за его решения разрешить Eutelsat транслировать «Россия 1», Первый канал и НТВ.
«Однако, поскольку французскому государству принадлежит 22% акций Eutelsat, потребуется политическое, а не судебное давление, чтобы заставить компанию расторгнуть соглашение с российскими вещателями», — отметил депутат.
Издание Politico 8 декабря сообщило, что ЕС намерен в рамках новых санкций против РФ приостановить лицензии на трансляцию «НТВ Мир», «РЕН ТВ», «Россия 1» и Первого канала. Напомним, в санкционном списке ЕС уже есть несколько российских каналов, включая RT и «Россия 24».
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Вещание и союз: ЕС решил бороться со СМИ РФ в Африке и на Ближнем Востоке