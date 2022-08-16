Захарова заявила о «крестовом походе» YouTube против видеоконтента РФ

«Крестовый поход» компании Google и принадлежащего ей видеохостинга YouTube против российского видеоконтента продолжается. Об этом 16 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С особой тщательностью администрация платформы вымарывает материалы российских СМИ, государственных органов, блогеров. Всё в рамках западной концепции «свободы слова», когда и свобода, и возможность донести «слово» имеются только у тех, кто придерживается «правильных» взглядов», — написала она в своем Telegram-канале.

На этот раз цензуре подвергся канал посольства России в Великобритании. Удалены 29 роликов с выступлениями посла Андрея Келина, а также со свидетельствами военных преступлений формирований киевского режима против гражданского населения Донбасса.

«Как водится, без предупреждения и объяснения причин. Нарушены — да, да! — те самые, никому неизвестные «правила сообщества», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Она присоединилась к призыву восстановить удаленные видео, подчеркнув при этом, что никаких иллюзий по этому поводу не испытывает.

«Доверия к полностью дискредитировавшей себя платформе не осталось. В ближайшее время все эти видеоролики разместим на официальных каналах МИД России в RuTube и «ВКонтакте». Еще один, триллионный по счету, аргумент в пользу развития отечественных видеохостингов», — заключила она.

Об удалении видеохостингом YouTube 29 видео на канале посольства РФ в Великобритании стало известно ранее в этот день. В диппредставительстве призвали администрацию сервиса восстановить их, а также принести извинения.

Ранее, 4 августа, YouTube удалил канал российского блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Google заявил, что канал был удален якобы за нарушение политики в отношении разжигания ненависти.

До этого, 11 марта руководство YouTube заявило, что блокирует каналы российских СМИ, которые финансируются государством. Сообщалось, что с площадки удаляется контент о специальной операции РФ по защите Донбасса, который «нарушает политику» видеохостинга. При этом материалы с фейками о ВС РФ и спецоперации хостинг не удаляет.