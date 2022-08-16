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Захарова заявила о «крестовом походе» YouTube против видеоконтента РФ
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Захарова заявила о «крестовом походе» YouTube против видеоконтента РФ

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Фото: Global Look Press/AFLO/Hideki Yoshihara
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«Крестовый поход» компании Google и принадлежащего ей видеохостинга YouTube против российского видеоконтента продолжается. Об этом 16 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«С особой тщательностью администрация платформы вымарывает материалы российских СМИ, государственных органов, блогеров. Всё в рамках западной концепции «свободы слова», когда и свобода, и возможность донести «слово» имеются только у тех, кто придерживается «правильных» взглядов», — написала она в своем Telegram-канале.

На этот раз цензуре подвергся канал посольства России в Великобритании. Удалены 29 роликов с выступлениями посла Андрея Келина, а также со свидетельствами военных преступлений формирований киевского режима против гражданского населения Донбасса.

«Как водится, без предупреждения и объяснения причин. Нарушены — да, да! — те самые, никому неизвестные «правила сообщества», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Она присоединилась к призыву восстановить удаленные видео, подчеркнув при этом, что никаких иллюзий по этому поводу не испытывает.

«Доверия к полностью дискредитировавшей себя платформе не осталось. В ближайшее время все эти видеоролики разместим на официальных каналах МИД России в RuTube и «ВКонтакте». Еще один, триллионный по счету, аргумент в пользу развития отечественных видеохостингов», — заключила она.

Об удалении видеохостингом YouTube 29 видео на канале посольства РФ в Великобритании стало известно ранее в этот день. В диппредставительстве призвали администрацию сервиса восстановить их, а также принести извинения.

Ранее, 4 августа, YouTube удалил канал российского блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Google заявил, что канал был удален якобы за нарушение политики в отношении разжигания ненависти.

До этого, 11 марта руководство YouTube заявило, что блокирует каналы российских СМИ, которые финансируются государством. Сообщалось, что с площадки удаляется контент о специальной операции РФ по защите Донбасса, который «нарушает политику» видеохостинга. При этом материалы с фейками о ВС РФ и спецоперации хостинг не удаляет.

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