Захарова назвала бесчеловечным обращение с мигрантами в Прибалтике

Власти Литвы и Латвии ведут себя бесчеловечным образом в отношении пытающихся найти убежище в Евросоюзе мигрантов. Об этом 29 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«На днях международная организация «Врачи без границ» опубликовала заявление, в котором говорится о продолжении «категорически неприемлемой» и «враждебной» линии властей Латвии и Литвы по «выдавливанию» в Белоруссию мигрантов, пытающихся найти убежище в Евросоюзе», — отметила она, добавив, что действия латвийских и литовских пограничников привели к десяткам обморожений и смертей в течение последнего года.

По словам Захаровой, действия властей прибалтийских республик указывают на их нетерпимость и ксенофобское отношение к попавшим в сложную жизненную ситуацию мигрантам.

«Трагическая ситуация с мигрантами без всякого сомнения является ярким свидетельством ксенофобской сущности прибалтийских режимов, грубо попирающих правочеловеческие стандарты, о которых так любит разглагольствовать Брюссель», — резюмировала официальный представитель МИД.

Ранее, 21 декабря, белорусские пограничники обнаружили тело беженца из Сирии со следами побоев у границы с Польшей. 10 декабря латвийские силовики вытеснили беженца из Сирии на территорию Белоруссии, его обнаружили пограничники республики в тяжелом состоянии.

До этого, 18 ноября, литовские силовики заставили беженца из Афганистана тащить труп через границу с Белоруссией, к которой они подвезли мужчину вместе с телом. Отмечается, что накануне вечером на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили двоих мужчин неславянской внешности, оказавшихся беженцами из Афганистана, один из которых не подавал признаков жизни.

В июле 2021 года Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила Белоруссию в создании условий для этого. Там подчеркнули, что страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а сложившаяся ситуация на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом». Аналогичная ситуация наблюдается на границе Латвии и Белоруссии, где действует режим ЧС из-за наплыва большого числа нелегальных мигрантов. Правительство Латвии продлило его действие до 10 февраля 2023 года.

Белоруссия ранее неоднократно обвиняла Литву в новых фактах жестокого обращения с беженцами.