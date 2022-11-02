Латвия продлила режим ЧС на границе с Белоруссией до 10 февраля

Правительство Латвии продлило режим ЧС на границе с Белоруссией до 10 февраля 2023 года. Об этом 2 ноября сообщает интернет-портал LSM.

По данным СМИ, чрезвычайное положение продлено в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.

Минюст Латвии выступал против продления ЧС.

С 2021 года на границе Латвии и Белоруссии действует режим ЧС из-за наплыва большого числа нелегальных мигрантов.

В октябре 2022 года правозащитная организация Amnesty International обвинила Латвию в пытках мигрантов на границе с Белоруссией.

Согласно отчету, десятки беженцев и мигрантов, включая детей, содержались в антисанитарных условиях. Их произвольно удерживали в «неразглашаемых местах», где избивали и применяли удары электрошокером в различные части тела.