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Honda отзовет в Китае более 200 тыс. авто из-за проблем с тормозами

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Cheng Min
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Японский автоконцерн Honda намерен отозвать более 200 тыс. гибридных автомобилей китайской сборки из-за проблем с датчиками тормозной системы. Об этом 29 декабря сообщило агентство Reuters.

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Отзывная кампания затронет 95 тыс. автомобилей, выпущенных совместным предприятием Honda и Guangzhou Automobile Group Co., произведенных с октября 2018-го по сентябрь 2020 года, а также порядка 106 тыс. авто, выпущенных на совместном предприятии Honda Dongfeng с августа 2018-го по август 2020 года.

По информации агентства, проблема кроется в смазочном масле, которое попадает в датчики педали тормоза в процессе сборки авто, что со временем может вызвать проблемы с самими датчиками.

Отзывная кампания начнется 31 марта 2023 года, и решением проблемы займутся китайские партнеры Honda, которые бесплатно заменят на отзываемых машинах все неисправные детали.

23 декабря стало известно, что в середине января 2023 года на автошоу Tokyo Auto Salon цвета флага компании Honda будет представлять ее спортподразделение Mugen. Оно покажет доработанные Civic последнего поколения. Помимо главной машины, спортивной версии Civic, будет представлен компактный кроссовер ZR-V. Кроссовер ZR-V Mugen будет выставлен на стенде в гибридном варианте e:HEV. Автомобиль будет отличаться от стандартной машины спортивными накладками, которые установят на бамперы, пороги, решетку радиатора и спойлер на двери багажника.

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