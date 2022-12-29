Российский завод Hyundai начал выпускать кузова для экспорта

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге частично возобновил работу и начал производить кузовные детали, а также сваривать и окрашивать готовые кузова. Они предназначены для экспорта в соседний Казахстан на завод в Алма-Ате, где производят Hyundai Solaris, сообщила 28 декабря газета «Ведомости».

О частичном возобновлении работы российского завода Hyundai в Санкт-Петербурге газете рассказали два источника.

Российский завод Hyundai и прежде поставлял продукцию казахстанскому заводу Hyundai Trans Kazakhstan. Это производство рассчитано на выпуск 30 тыс. автомобилей в год. Издание сообщило, что в 2021 году в страны ближнего зарубежья с завода в Петербурге было поставлено 24 тыс. машинокомплектов, из которых 16 тыс. пришлись на Казахстан.

На предприятии Hyundai Trans Kazakhstan выпускают семь моделей Hyundai: Accent (Solaris), Elantra, Sonata, Creta, Tucson, Santa Fe и Palisade. В августе 2022 года сборка модели Accent (Solaris) была приостановлена из-за нехватки комплектующих.

15 декабря казахстанский завод Hyundai Trans Kazakhstan возобновил производство седана Solaris, который на местном рынке называется Accent. Комплектующие для сборки казахстанское предприятие теперь получает не из одной страны, как раньше, а сразу из нескольких: Китая, Индии, Кореи и России. По словам специалистов предприятия, компания рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с новыми поставщиками и планирует постепенно увеличивать объемы производства Accent. Модель отсутствовала в производственной гамме предприятия Hyundai Trans Kazakhstan с августа 2022 года.