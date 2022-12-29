Лавров сообщил о превращении ОБСЕ в арену пропагандистских баталий силами Запада

Запад превратил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в арену пропагандистских баталий. Об этом в четверг, 29 декабря, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В беседе с «РИА Новости» министр подчеркнул, что с точки зрения стран Запада ОБСЕ — это прежде всего инструмент для продвижения собственных коллективных интересов.

«В 2022 году действующим председателем в организации была Польша с ее откровенно антироссийскими установками. По нашей оценке, поляки преуспели лишь в одном: свели результативность работы ОБСЕ к нулю. Это не стало для нас неожиданностью», — заметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что организация создавалась для равноправного диалога и сотрудничества между странами, но последние несколько лет она пребывает в глубоком кризисе.

«Скажу прямо: дела в ОБСЕ складываются не лучшим образом», — резюмировал дипломат.

Ранее, 17 декабря, директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Польша за время председательства в организации превратила ее в токсичное место для сведения счетов.

2 декабря постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что у организации есть будущее и Россия готова сообща восстанавливать работу в ней после окончания «русофобской истерии». В свою очередь, Лавров указал, что ОБСЕ становится маргинальным образованием.

До этого, 1 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность выхода РФ из ОБСЕ. По его словам, организация из-за позиции против России теряет свою эффективность и возможность на деле заниматься теми вопросами, которыми должна.

В ноябре Польша отказала Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ, которое состоялось в городе Лодзь 1–2 декабря. Позже постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал, что СМИД организации прошел в пустых разговорах о поиске инструментов для «наказания России» в контексте Украины.