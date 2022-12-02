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Москва сделала официальный демарш на заседаниях СМИД ОБСЕ из-за недопуска Лаврова

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Фото: REUTERS
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Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил 2 декабря, что СМИД организации в Лодзи прошел в пустых разговорах о поиске инструментов для «наказания России» в контексте Украины.

«Если говорить о том, что происходило 1-2 декабря в Лодзи, то это тяжелое впечатление от попытки сделать из ОБСЕ «русофобскую тусовку» евроатлантического свойства», — сказал Лукашевич.

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Он добавил, что Россия сделала официальный демарш на пленарных заседаниях СМИД в связи с недопуском делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Польшу.

«Мы сделали официальный демарш на пленарных заседаниях. Нас безусловно поддержали наши союзники. Любопытно, что единственный из западников, кто обратил внимание польских представителей на этот факт — недопуск, был министр иностранных дел Австрии господин Александер Шалленберг, который сказал, что если мы заинтересованы в диалоге, то в нем должны участвовать все, без всякой дискриминации», — отметил постпред в эфире телеканала «Россия 24»..

Ранее в этот день Лукашевич заявил, что у ОБСЕ есть будущее и Россия готова сообща восстанавливать работу в организации после окончания «русофобской истерии». При этом постпред отметил, что прежние подходы организации себя основательно дискредитировали.

По словам Лукашевича, остро нуждаются в переподтверждении принципы невмешательства стран во внутренние дела друг друга. С этой целью, как считает постпред, «надо прописать в документах ОБСЕ культуру компромисса и отказ от двойных стандартов». Он подчеркнул также важность сохранения единого общеевропейского пространства «от Ванкувера до Владивостока».

Тогда же Лавров уличил ОБСЕ в участии в корректировке огня по Донецку и Луганску. По его словам, миссия ОБСЕ встала на сторону киевского режима, и уже после прекращения ее деятельности стало известно об участии якобы нейтральных наблюдателей ОБСЕ в корректировке огня по позициям ЛНР и ДНР. Он также отметил, что ОБСЕ становится маргинальным образованием.

Ранее, 16 ноября, первый зампред комитета СФ РФ и по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Владимир Джабаров заявил, что российским парламентариям отказано в визах для участия в сессии Парламентской ассамблеи, потому что допуск российских парламентариев к осенней сессии в Варшаве якобы нарушил бы принцип солидарности с Украиной. Отказано в визе было и Лаврову.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение безумием. Она отметила, что Польша старается сделать всё для того, чтобы не допустить какого-либо диалога с РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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