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Мир
Москва обвинила Польшу в превращении ОБСЕ в токсичное место для сведения счетов

Москва обвинила Польшу в превращении ОБСЕ в токсичное место для сведения счетов

Директор евродепартамента МИД РФ Пилипсон: Польша превратила ОБСЕ в токсичное место для сведения счетов
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Фото: Global Look Press/Thomas Koehler
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Польша за время председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) превратила ее в токсичное место для сведения счетов. Об этом в субботу, 17 декабря, заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

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По его словам, Варшава подчиняла ОБСЕ своим эгоистичным интересам и использовала организацию в качестве инструмента взвинчивания конфронтации, что недопустимо.

«Площадка, которая могла помочь преодолеть взаимное недоверие и повысить предсказуемость системы безопасности в Евро-Атлантике, стараниями польского действующего председательства превратилась в крайне токсичное место сведения политических счетов, где попираются правила и нормы дипломатической этики, подвергаются обструкции российские и белорусские дипломаты», — сказал Пилипсон в интервью ТАСС.

Он напомнил, что в следующем году председательство в ОБСЕ перейдет к Северной Македонии, и призвал страну выстраивать свою работу в строгом соответствии с решениями Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД) в Порту 2002 года. Пилипсон подчеркнул, что Северная Македония должна будет транслировать мнение всех государств-участников, а не отдельных групп стран.

2 декабря постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что у организации есть будущее и Россия готова сообща восстанавливать работу в ней после окончания «русофобской истерии». При этом постпред отметил, что прежние подходы организации себя основательно дискредитировали. В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ становится маргинальным образованием.

До этого, 1 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность выхода РФ из ОБСЕ. По его словам, организация из-за позиции против России теряет свою эффективность и возможность на деле заниматься теми вопросами, которыми должна.

В ноябре Польша отказала Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ, которое состоялось в городе Лодзь 1–2 декабря. Позже Лукашевич рассказал, что СМИД организации прошел в пустых разговорах о поиске инструментов для «наказания России» в контексте Украины.

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