В результате обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецка погибла женщина и получил ранение мужчина. Об этом сообщил 28 декабря в своем Telegram-канале штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Там также призвали местных жителей не покидать дома без лишней надобности на фоне обстрелов со стороны ВСУ.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), всего в среду, с 09:00 до 19:04, украинские войска выпустили на разные районы Донецка около 100 снарядов разного калибра.

В частности, город подвергся в среду и ракетной атаке. В общей сложности ВСУ выпустили 41 ракету из реактивной системы залпового огня.

Днем ранее в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранение получил мирный житель. 26 декабря еще два человека пострадали при обстреле украинскими боевиками этого же района.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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