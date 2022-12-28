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Собака загрызла кошку в багажном отсеке летевшего из Петербурга самолета

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Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей
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Во время рейса авиакомпании «Россия», следовавшего из Санкт-Петербурга в Калининград, находившаяся в багажном отделении собака загрызла кошку. Факт происшествия 28 декабря авиаперевозчик подтвердил 78.ru.

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Отмечается, что перед погрузкой животных в багажно-грузовой отсек самолета работники аэропорта Пулково проверили их переноски и не обнаружили никаких нарушений. Кроме того, их клетки были расположены по разные стороны отсека.

Однако вышло так, что во время полета немецкий охотничий терьер повредил переноску и, вырвавшись на волю, загрыз кошку.

В мае текущего года из-за переохлаждения на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», летевшего из Челябинска в Москву, умерла собака. Во время полета американский булли находился в багажном отсеке. О гибели собаки ее хозяйка узнала лишь по прилете в аэропорт Шереметьево.

Позднее «Аэрофлот» заявил о проведении проверки по факту происшествия. Между тем информацию о том, что собака умерла в результате переохлаждения, в компании назвали преждевременной. Также там заверили, что температура в багажном отсеке на протяжении всего полета поддерживалась на комфортном уровне.

Однако, по мнению президента Центра защиты прав животных Ирины Новожиловой, в багажном отделении самолета невозможно создать нормальные условия для перевозки животного. Эксперт указала, что в багажном отделении в любом случае будут перепады температур и шумы.

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