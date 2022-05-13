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Эксперты назвали возможные причины гибели собаки на борту «Аэрофлота»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В багажном отделении самолета невозможно создать нормальные условия для перевозки животного. Об этом в пятницу, 13 мая, заявила «Известиям» президент Центра защиты прав животных Ирина Новожилова, комментируя инцидент с собакой, погибшей на борту авиакомпании «Аэрофлот».

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По ее словам, в багажном отделении в любом случае будут перепады температур и шумы. Кроме того, сотрудники авиакомпаний могут неаккуратно обращаться с переноской.

При этом подобные случаи, когда животные погибают или получают травмы в результате перелетов, являются очень частыми.

«Огромное количество ситуаций. Но компания компании рознь. Часть компаний стремится все-таки в салон пустить, создавать боле вольготные параметры для того, чтобы люди могли провезти [животных]», — подчеркнула Новожилова.

Она отметила, что поступает большое количество жалоб от покупателей авиабилетов из-за невозможности забрать питомцев с собой в салон. В результате животное возвращают хозяину в состоянии стресса или даже с серьезными травмами.

«Ситуаций было достаточно много, люди жалуются, что по параметрам не проходят и ставят перед выбором в багажное отделение, а потом животное возвращается полутрупом и совсем психика сломана или же животное заболело. И, естественно, к животным относятся как к грузу, перебрасывают все эти грузы, могут и ударить, и перепады температур, и шум, и так далее. И совершенно неподходящие условия», — резюмировала эксперт.

В свою очередь ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков подчеркнул, что перевозки на самолете являются большим стрессом для животного — они могут погибать даже при нормальной транспортировке.

Вместе с тем существуют также особенности конкретно этой породы собак, а именно американского булли, которые также могли повлиять на случившееся.

«У них затрудненное дыхание, какие-то температурные факторы они сложнее переносят, чем другие породы собак, не брахиоцефальные, например. Излишняя жара или переохлаждение могут сыграть злую шутку именно применительно к этой породе», — пояснил специалист.

Кроме того, он предположил, что несчастный случай мог произойти, если была какая-то качка, при которой транспортная клетка могла даже перевернуться.

«Если она была тесная, то собака могла даже временно оказаться вверх ногами, например, не имея возможность встать на все четыре лапы. Если в это время, случайно так совпало, у нее возникла рвота по причине укачивания, то обычная рвота у брахиоцефальных пород может приводить к захлебыванию смертельному. Так что здесь истинную причину смерти предстоит выяснить патологоанатомически. Но я думаю, что это сумма несчастных происшествий. Возможно, и переохлаждение», — добавил Шеляков.

Инцидент произошел ранее в пятницу. О гибели собаки ее хозяйка узнала лишь по прилете в аэропорт Шереметьево.

Позднее «Аэрофлот» заявил о проведении проверки по факту происшествия. Информацию о том, что собака умерла в результате переохлаждения, в компании назвали преждевременной. Также там заверили, что температура в багажном отсеке на протяжении всего полета поддерживалась на комфортном уровне.

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