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Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается мокрый снег, возможен небольшой дождь.

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По его словам, фаза осадков будет спрогнозирована позднее. Температура воздуха, как ожидается, составит от -3 до +2 градусов, поэтому, вероятно, в Новый год в столице будет идти небольшой мокрый снег. Возможен также небольшой дождь, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Вильфанд отметил, что в целом в столичном регионе будет мягкая погода.

«Будет много снега, можно будет лепить снежную бабу, кататься на лыжах, подобрав специальную мазь. Можно гулять, и никто не замерзнет», — подытожил метеоролог.

Ранее 28 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что с начала декабря в Москве выпали две месячные нормы осадков — 102 мм. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что высота снежного покрова в столице достигла 30 см, а это почти в два раза больше нормы конца декабря, которая составляет 17 см.

27 декабря заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в субботу, 31 декабря, будет облачно, пройдут небольшие осадки, ночью и днем температура воздуха составит до +2 градусов, пишет RT.

В тот же день специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова поделилась прогнозом погоды на конец декабря и рассказала, чего ждать в новогоднюю ночь. По ее словам, вслед за снегопадом 28 декабря начнется оттепель от 0 до +2 градусов, и такая погода сохранится до 1 января. Со 2 января вероятно понижение температуры и небольшое выпадение осадков, пишет сайт kp.ru.

О грядущем потеплении в столице в канун Нового года 26 декабря также предупреждал Роман Вильфанд. По его словам, несмотря на такую теплую для зимы погоду, у всех желающих еще будет возможность покататься на санках и поиграть в снежки — снега в городе больше нормы, отмечает телеканал «360».

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