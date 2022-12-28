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Две месячные нормы осадков выпали в Москве с начала декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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С начала декабря в Москве выпали две месячные нормы осадков. Об этом в среду, 28 декабря, в своем Telegram-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Он отметил, что минувшей ночью в столице выпало еще 3 мм осадков. По словам Леуса, пока в декабре в Москве выпало 102 мм осадков, что составляет ровно две месячные нормы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале отметил, что высота снежного покрова в столице достигла 30 см, а это почти в два раза больше нормы конца декабря, которая составляет 17 см. Тишковец добавил, что в Московской области больше всего снега выпало в Черустях (32 см) и Коломне (33 см). Также много снега намело в Дмитрове (29 см) и в Павловском Посаде (27 см), пишет сайт kp.ru.

В среду, 28 декабря, снегопад продолжится, однако будет менее интенсивным. Ожидается, что выпадет не более 2–3 мм осадков.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал теплый январь в европейской части России. Как отметил синоптик, также температура выше нормы ожидается на севере Красноярского края, в остальных регионах России температурный фон будет около нормы.

27 декабря главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в первые дни нового года в столице прогнозируется самая теплая за 140 лет погода. Оттепель принесут циклоны, которые придут с Атлантики, а потом со Средиземного моря, отмечает «Ридус». Усиление оттепели ожидается 2 января: столбики термометров покажут до +4 градуса в ночное и дневное время.

Температурный рекорд для 2 января был установлен в 2007 году: тогда воздух прогрелся до +3,6 градуса.

26 декабря руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что большое количество осадков, выпавших в России, будет являться хорошим заделом под урожай 2023 года, отмечает НСН. По его словам, в ряде регионов количество осадков превышает уже 2,5 месячной нормы, например в Коломне и Туле, пишет RT.

В тот же день Роман Вильфанд рассказал, что декабрь 2022 года побил исторические рекорды за всю историю наблюдений по количеству выпавших осадков. Ранее по этому показателю лидировал декабрь 1981-го, когда выпало 111,5 мм осадков за месяц, отмечает телеканал «360». Синоптик отметил, что на этой неделе москвичей еще ждут обильные осадки, потому до конца месяца рекордное значение увеличится.

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