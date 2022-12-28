Вильфанд спрогнозировал теплый январь в европейской части России
Температура воздуха в январе в европейской части ожидается выше нормы. Об этом в среду, 28 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На европейской территории России январь ожидается теплым, температура выше нормы», — заявил Вильфанд на пресс-конференции.
Как отметил синоптик, также температура выше нормы ожидается на севере Красноярского края, в остальных регионах России температурный фон будет около нормы.
Ранее, 27 декабря, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила об опасной погоде в Москве на последней неделе года. По прогнозу специалиста, в среду температура воздуха составит 0 градусов, но столицу накроет сильная метель с северо-западным ветром, скорость которого составит до 11 м/с.
Тогда же Вильфанд заявил, что декабрь 2022 года досрочно побил рекорд по количеству осадков в столице. По его прогнозу, до конца декабря в столице выпадет еще 6–10 мм осадков.