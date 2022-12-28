Российские войска уничтожили более 30 боевиков ВСУ на купянском направлении
Российские войска уничтожили на купянском направлении более 30 украинских боевиков. Об этом сообщил 28 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«На купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — сказал Конашенков.
Он также сообщил о ситуации на краснолиманском направлении. Там российские войска огнем артиллерии поразили четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады теробороны.
В результате было уничтожено более 170 украинских боевиков, два бронетранспортера и четыре пикапа.
26 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что в бригаде украинских войск под Купянском идет массовый саботаж приказов командования. По его словам, военные ВСУ не хотят исполнять приказы из-за неукомплектованности личным составом, вооружением и техникой, а также из-за больших потерь.
24 декабря в российском оборонном ведомстве рассказали, что военные РФ уничтожили до 50 украинских боевиков и четыре бронированные машины на купянском направлении.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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