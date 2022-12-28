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Российские войска уничтожили более 30 боевиков ВСУ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские войска уничтожили на купянском направлении более 30 украинских боевиков. Об этом сообщил 28 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — сказал Конашенков.

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Он также сообщил о ситуации на краснолиманском направлении. Там российские войска огнем артиллерии поразили четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады теробороны.

В результате было уничтожено более 170 украинских боевиков, два бронетранспортера и четыре пикапа.

26 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что в бригаде украинских войск под Купянском идет массовый саботаж приказов командования. По его словам, военные ВСУ не хотят исполнять приказы из-за неукомплектованности личным составом, вооружением и техникой, а также из-за больших потерь.

24 декабря в российском оборонном ведомстве рассказали, что военные РФ уничтожили до 50 украинских боевиков и четыре бронированные машины на купянском направлении.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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