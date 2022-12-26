В бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском идет массовый саботаж приказов командования. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«На купянском направлении в 14-й механизированной бригаде Вооруженных формирований Украины личный состав начал массово саботировать приказы вышестоящего командования», — сказал он ТАСС.

По словам Марочко, военные ВСУ не хотят исполнять приказы из-за неукомплектованности личным составом, вооружением и техникой. Кроме того, военнослужащие задаются вопросами к командованию по поводу большого количества потерь в бригаде.

24 декабря в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ уничтожили до 50 украинских военных и четыре бронированные машины на купянском направлении. Кроме того, на краснолиманском направлении было ликвидировано более 40 боевиков ВСУ, а также три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

За день до этого газета The New York Times написала, что у украинской армии наблюдаются большие потери, а запасы западных боеприпасов истощились. По словам журналистов, Россия продолжает улучшать свою оборону, а запасы ВСУ практически иссякли.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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