Песков сообщил об отмене поездки Путина в Псковскую область из-за погодных условий
Президент России Владимир Путин отменил поездку в Псковскую область из-за нелетной погоды. Он проведет запланированное мероприятие в онлайн-режиме из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил 28 декабря журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В итоге по полетным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода «Титан-Полимер» в Псковской области», — сказал Песков.
Он добавил, что на новом заводе будет налажен выпуск полимерной продукции, необходимой для фармацевтики и производства различных видов упаковок.
Также в ходе мероприятия вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров расскажет о развитии производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции в среднесрочной перспективе.
О том, что глава государства собирался прилететь 28 декабря в Псковскую область и посетить завод «Титан-Полимер», сообщили накануне в пресс-службе Кремля. Также отмечалось, что в рамках поездки президент планировал провести встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.
В Санкт-Петербурге состоялся 26–27 декабря неформальный саммит стран СНГ. В нем приняли участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. По итогам первого дня Путин отметил, что встреча лидеров стран СНГ в дружеском кругу говорит об их намерении и дальше развивать сотрудничество.
На второй день саммита Путин и остальные участники мероприятия посетили Государственный Русский музей. Главы государств побеседовали с директором музея Владимиром Гусевым, который провел экскурсию для участников саммита.