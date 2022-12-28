Путин посетил Государственный Русский музей с лидерами стран СНГ

Президент России Владимир Путин посетил Государственный Русский музей с лидерами стран Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 27 декабря, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Лидеры посетили большой танцевальный зал и парадную столовую Михайловского дворца, где представлены работы Карла Брюллова, Федора Бруни, Александра Иванова и Ивана Айвазовского. Кроме того, главы государств побеседовали с директором музея Владимиром Гусевым, который провел экскурсию для участников саммита.

Саммит СНГ в Санкт-Петербурге продлится два дня. В нем принимают участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. По итогам первого дня Путин отметил, что встреча лидеров стран СНГ в дружеском кругу говорит об их намерении и дальше развивать сотрудничество.

На полях саммита Путин подчеркнул, что русский язык остается мощной объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ. Он также отметил, что сотрудничество стран охватывает и такую важную сферу, как сохранение единого культурно-гуманитарного пространства.