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Путин указал на желание стран СНГ развивать дальнейшее сотрудничество

Путин заявил, что страны СНГ стремятся ко взаимному сотрудничеству в духе стратегического партнерства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Традиционный предновогодний неформальный саммит лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в дружеском кругу говорит об их намерении и дальше развивать сотрудничество. Об этом заявил 26 декабря президент РФ Владимир Путин.

«То, что мы еще раз собрались в таком дружеском кругу, на мой взгляд, красноречиво свидетельствует о нашем стремлении и далее сообща выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнерства, взаимной выгоды и учета интересов всех стран», — сказал он в ходе открытия заседания.

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Путин также указал на рост угроз и вызовов. По его словам, несмотря на то, что между странами СНГ бывают разногласия, отмечается готовность решать их сообща.

«К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия. Главное, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами — вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия», — подчеркнул президент.

Саммит СНГ проходит в Санкт-Петербурге, он продлится два дня. В нем принимают участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В октябре на прошлом неформальном саммите СНГ Путин назвал отношения стран сообщества подлинным стратегическим партнерством. Глава государства также отметил, что страны СНГ сообща стремятся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

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