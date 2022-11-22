Заветные материалы: что будут разрабатывать в тульской Композитной долине

В Тульской области запускают деятельность Композитной долины, которая обеспечит новыми материалами передовые отрасли промышленности — от фармацевтики до авиа- и ракетостроения. Этапы развития этого и других подобных научно-технологических центров, которые сейчас формируются в России, ученые, представители бизнеса и региональные власти обсудили на заседании в Доме ученых им. академика А.П. Александрова. Как подчеркнул президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, подобные центры необходимы для того, чтобы наладить запуск собственного наукоемкого производства и обеспечить технологический суверенитет страны.

Вопрос государственной важности

В России необходимо запустить производство сложных высокотехнологичных товаров для скорейшего реального формирования наукоемкой экономики. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на заседании совета фонда «Инновационный научно-технологический центр «Композитная долина». Встреча прошла 21 ноября в Доме ученых им. А.П. Александрова.

— Много дел на этом пути уже сделано, но сегодня нам нужен быстрый и действительно ощутимый результат. Чтобы это стало реальностью, государством принято решение о создании инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ), — отметил Михаил Ковальчук.



По его словам, сейчас важно сформировать внутренний рынок наукоемких товаров, а для этого нужны долгосрочные вложения государства в партнерстве с частными компаниями. Михаил Ковальчук напомнил, что недавно Курчатовский институт, ВЭБ.РФ и Национальный центр государственно-частного партнерства (ГЧП) подписали соглашение о совместной работе. Они запустили программу по реализации проектов ГЧП для обеспечения технологического суверенитета России в различных отраслях.



— Соглашение, которое подписано, не формирует какую-либо монополию, — подчеркнул на заседании председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов. — Мы не пытаемся ограничить любых заинтересованных лиц в реализации проектов. Скорее это соглашение оформило наши амбиции быстрее организовать сообщество людей, которые готовы совместить государственный и частный капитал для обеспечения технологического суверенитета.



Одним из таких приоритетных проектов, обсуждению которого и было посвящено заседание, станет инновационный научно-технологический центр «Композитная долина» в Тульской области. Решение о его создании председатель правительства Михаил Мишустин подписал в январе 2021 года. Сейчас сформирован перечень первоочередных задач, которые необходимо решить для запуска масштабного проекта, который должен стать центром производства новых материалов в России.

Тульская долина

По словам Михаила Ковальчука, сейчас в стране есть большая потребность в новых композитных материалах. К примеру, запуск российского самолета МС-21 задержали из-за того, что страну отрезали от получаемых композитных материалов, например углеродных, поэтому их быстро пришлось делать самим, напомнил ученый.



— Нам нужны углеродные композиты, в частности для центрифуг, обогащающих уран. Огромное количество всего необходимо, поэтому рынки нужно на это ориентировать, — заключил глава Курчатовского института.



Углеродные композиты и другие материалы будут создавать, тестировать и выводить в коммерческую серию в Композитной долине. Как сообщил первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, для реализации проекта в регионе уже создана научная инфраструктура на базе Тульского государственного университета.



— Во-вторых, были созданы лаборатории по композитному направлению в рамках тех университетов, которые работают в Тульской области. Третье, и самое главное, — был сформирован запрос рынка. Это несколько сотен компаний, у которых есть запрос на исследования и оборудование, а после этого был сформирован запрос государственных компаний, — сказал он.

На заседании также присутствовали губернатор Калужской области Владислав Шапша и глава Севастополя Игорь Развожаев. В этих регионах тоже развивают инновационные научно-технологические центры, призванные обеспечить условия для формирования наукоемкой экономики страны.

От косметики до космоса

Во время заседания в Доме ученых им. А.П. Александрова прошла презентация организаций — соискателей статуса участников проекта Композитной долины. Представители пяти технологических компаний, работа которых напрямую связана с новыми композитными материалами, выступили с короткими докладами и рассказали о том, что именно хотели бы делать в рамках тульского кластера.

К примеру, представители компании «Спутникс» рассказали о возможности снизить массу запускаемых космических аппаратов за счет новых композитов и в итоге существенно уменьшить финансовые затраты на запуск спутниковых группировок для обеспечения связи. А в ООО «Техпром-Нефтегазовые системы» сообщили о перспективных материалах для производства деталей ракет, самолетов и современной компьютерной техники.



Как отметили участники дискуссии, материалы, которые будут разрабатывать и выводить в производство в Композитной долине, будут востребованы во всех передовых отраслях промышленности — от создания лекарств и косметики до разработки уникальных пилотируемых и беспилотных подводных аппаратов и комических ракет.