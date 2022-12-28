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Вован и Лексус разыграли членов комиссии ООН по Украине

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени высокопоставленного киевского чиновника побеседовали с членами комиссии ООН по Украине, занимающейся расследованием российских «преступлений». Запись пранка опубликована на канале «Шоу ВиЛ» в Rutube.

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Вован и Лексус привлекли профессионального актера, который изобразил украинского военного, якобы попавшего в плен и подвергшегося сексуальному насилию со стороны россиян. Данная легенда была представлена одной из представительниц комиссии ООН Карин Ардо.

Актер рассказал, что его якобы многократно насиловали с использованием «Виагры» и вынудили его считать себя свиньей, из-за чего он не может контролировать себя и страдает внезапными приступами хрюканья.

Представитель комиссии ООН пообещала расследовать озвученные «факты».

Ранее, 17 ноября, Вован и Лексус рассказали «Известиям» подробности своего нового ролика с экс-президентом Украины Петром Порошенко. По словам пранкеров, Порошенко якобы употребляет много спиртного, а в ходе разговора с ними постоянно выпивал.

До этого, 3 ноября, пранкеры обнародовали запись разговора с бывшим главой МВД Украины Арсеном Аваковым. Он рассказал Вовану и Лексусу, что конфликт с Россией был неизбежным, так как руководство Украины и лично президент Владимир Зеленский не хотели исполнять «формулу Штайнмайера», из-за того что ее якобы не поддерживало общество.

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