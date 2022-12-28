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Названы тренды 2023 года на рынке криптовалют

Эксперт Быков: ситуация на рынке криптовалют в 2023 году не будет сильно отличаться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Основные проблемы текущего года плавно перейдут в следующий, поэтому ситуация на рынке криптовалют в 2023 году не должна сильно отличаться от 2022-го, рассказал «Известиям» старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

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По его словам, ключевой драйвер рыночных котировок — низкая стоимость заемного капитала.

«Именно поэтому в 2020–2021 годах мы наблюдали бурный рост капитализации буквально всех инструментов, ведь центробанки стремились максимально стимулировать активность за счет доступного фондирования», — уточнил эксперт.

В настоящее время центробанки ужесточают условия займов, повышая ставки уже в рамках борьбы с инфляцией. Вследствие этого спекулятивная активность снизилась, игроки заняли выжидательную позицию, добавил он.

Быков отметил, что, судя по последним заявлениям представителей Федеральной резервной системы США, регулятор планирует держать ставки на высоких отметках еще долго, возможно, и весь следующий год. Такие решения принимаются для борьбы с инфляцией, «которая пока не сдает свои позиции».

«Добавим к этому и экономическую неопределенность, которая мотивирует инвесторов держать капитал в безопасных гаванях, а не рисковых инструментах вроде акций и криптовалюты. Именно поэтому в рост цифровых активов в 2023 году верится с трудом», — сказал эксперт.

Он также напомнил о серьезных репутационных потерях уходящего года, среди которых крах валюты Terra и обвинение основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в финансовом мошенничестве.

«Помимо розничных инвесторов пострадало и большое количество институциональных, так что вряд ли найдется большое количество энтузиастов, рекламирующих криптовалюту среди «умных денег», — подчеркнул Быков.

Аналитик считает, что на этом фоне биткоин способен упасть ниже $10 тыс.

«По всей видимости, какие-то попытки расшевелить рынок произойдут лишь ближе к 2024 году, когда потери 2022 года будут подзабыты, а на передний план выйдет халвинг — очередное сокращение награды для майнеров биткоина. Под это дело всегда начинаются громкие разговоры о конечности эмиссии биткоина и дефляционном давлении, которые должны способствовать росту спекуляционного интереса», — заключил Быков.

16 декабря хакер и криптотрейдер Петр Левашов, также известный как Peter Severa, заявил в интервью «Известиям», что в будущем криптовалюты станут неотъемлемой частью бизнеса. По его мнению, главным преимуществом криптовалют над обычными валютами является их безопасность.

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