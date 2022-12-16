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Хакер Левашов дал прогноз о будущем криптовалют

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Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
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Хакер и криптотрейдер Петр Левашов, также известный как Peter Severa, заявил, что в будущем криптовалюты станут неотъемлемой частью бизнеса. Об этом он рассказал в интервью «Известиям» 16 декабря.

По мнению Левашова, главным преимуществом криптовалют над обычными валютами является их безопасность. Он считает, что их невозможно подделать или украсть со счета, что дает преимущество не только рядовым пользователям, но и инвесторам, которые могут не беспокоиться за сохранность своих токенов (аналог акций компании в цифровом виде).

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«С криптовалютами нельзя провести никаких махинаций, а инвесторов крипты в принципе невозможно вытолкать из бизнеса», — полагает Левашов.

В качестве еще одного важного преимущества хакер назвал анонимность. Он уверен, что транзакции практически невозможно отследить. Например, владелец токенов может входить в совет директоров компании, держать большой процент акций и голосовать, не раскрывая свою личность. Левашов также заявил, что с реальными деньгами сложнее инвестировать, поскольку за ними больше контроля со стороны государства.

«Через криптовалюты все транзакции проходят автоматически, удобно делить прибыль, пересылать деньги», — отметил хакер.

Он также выразил уверенность в том, что запретить криптовалюты не удастся. В этой связи, по его мнению, государству следует выработать устойчивую стратегию контроля за ней. При этом предположить, как будет выглядеть эта система в будущем, Левашов затруднился.

В интервью Левашов также поделился деталями о деле другого российского хакера Александра Винника. В частности, он не исключил, что в деле россиянина, арестованного по запросу США, мог быть политический след.

Петр Левашов входит в десятку самых опасных хакеров мира по версии организации Spamhaus. Он занимался спамом, созданием вирусов, взломом сайтов. По мнению минюста США, Левашов был создателем трех самых известных в истории ботнетов: Storm Worm, Waledac и Kelihos, которые способны рассылать миллиарды спам-сообщений ежедневно.

В апреле 2017 года Левшова арестовали в Барселоне по обвинению в киберпреступлениях по запросу минюста США, а в феврале 2018 года власти Испании выдали его Соединенным Штатам. В июле 2021 года он был приговорен к 33 месяцам тюрьмы. Однако фактически хакер уже отбыл этот срок, находясь в заключении на территории США с 2018 года. Выплатив штраф размером в $3,5 млн, он смог вернуться в Россию.

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