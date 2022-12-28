СМИ сообщили о начале демонтажа памятника Екатерине II в Одессе
В Одессе начали демонтировать памятник российской императрице Екатерине II. Об этом 28 декабря сообщило местное издание «Думская».
«В Одессе с утра приступили к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II. Подъехать к площади невозможно, там все перекрыли и не пропускают», — говорится в материале.
Депутат Верховной рады Украины, одессит Алексей Гончаренко также написал в своем Telegram-канале о начале «каких-то работ» возле памятника, «всё окружили, людей не пускают».
Ранее, 30 ноября, Одесский городской совет поддержал демонтаж памятников полководцу Александру Суворову и основателям Одессы со скульптурой Екатерины II. За снос памятника основателям проголосовали 43 депутата из 44, еще один не участвовал в голосовании.
До этого, 25 ноября, сообщалось, что памятник императрице Екатерине II в Одессе после демонтажа планируется отправить на временное хранение на склад коммунального предприятия, которое занимается местными кладбищами.
2 ноября неизвестные надели на памятник мешок красного цвета, а на руку намотали веревку с петлей.
Сносить советские памятники на Украине начали в 2014 году под лозунгом декоммунизации. В последнее время власти страны борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.