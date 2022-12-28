Аналитик заявил о нежелании Microsoft терять рынок России

Microsoft сняла часть санкций против российских пользователей из-за того, что она не хочет терять рынок, который для нее очень важен. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в среду, 28 декабря.

Ранее в этот день стало известно, что операционная система Windows вновь стала доступна для скачивания в России.

«Сейчас компания не может продавать корпоративные лицензии, а это огромный объем рынка. Поэтому они и закрывают глаза на то, что официальные партнеры Microsoft продают коробки и ключи, ввезенные путем параллельного импорта. Кроме того, сильно поменялась диспозиция внутри самой компании — в приоритете вновь именно бизнес, а не санкционная игра», — убежден специалист.

Как выяснили «Известия», страница софта на официальном сайте Microsoft вновь загружается без VPN. Установить можно как самую последнюю версию ОС, Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7. Опрошенные эксперты пояснили, что загрузить программное обеспечение может любой пользователь, но без ключа активировать его не получится.

Предполагается, что это решение компании — следствие корректировки политики по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows.

В сентябре стало известно, что Microsoft ограничила для россиян возможность обновления компьютеров с Windows 10 до Windows 11. Кроме того, недоступным для пользователей из РФ стало последнее обновление под номером 22H2 для операционной системы Windows 11. Microsoft официально приостановила деятельность в России 4 марта.