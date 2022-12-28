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Windows вновь стал доступен для скачивания в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Microsoft открыла российским пользователям доступ к скачиванию операционной системы Windows, выяснили «Известия». Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN. Установить можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7.

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«Страница с загрузкой ОС действительно открывается в России. Скорее всего, это корректировка политики корпорации по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows», — отметил IT-эксперт Дмитрий Бевза.

У корреспондента «Известий» получилось скачать ОС с двух компьютеров. Доступен «помощник по установке Windows», который предназначен для обновления ПО, а также образ самой операционной системы для записи на DVD или USB-носитель.

«Возможность скачивания Windows — хорошая новость для тех, кто ранее не мог загрузить программное обеспечение и был вынужден пользоваться неавторизованными источниками доступа к ПО вроде торрент-трекеров. Такие сборки небезопасны и могут содержать, например, вирусы, встроенные в образ ОС», — подчеркнул генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Загрузить программное обеспечение может любой пользователь, но без ключа активировать его не получится, пояснили специалисты. Из-за геоблокировки для пользователей из России была затруднена возможность легальной переустановки ОС на новое устройство или при замене жесткого диска, напомнил Дмитрий Бевза. Он отметил, что использование Windows частными лицами не подпадает ни под какие санкции.

«Поэтому предоставление пользователям, ранее купившим ПО, доступа к загрузке софта и обновлений — логичные действия, вытекающие из норм международного и российского права», — заключил коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Загрузочный день: Windows вновь стал доступен для скачивания в России»

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