ЦБ может ужесточить требования по ипотеке заемщикам с высокой долговой нагрузкой

В Центробанке отмечают ухудшение ипотечного портфеля банков.

«Мы отслеживаем стандарты в ипотеке в целом, и нас беспокоит их ослабление», — заявила в интервью «Известиям» директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова.

По ее словам, доля выдач с LTV 80+ (первоначальный взнос составляет менее 20%) возросла с 38% в I квартале этого года до 48% в III квартале. Доля ипотечных кредитов с ПДН 80+ (расходы на обслуживание долга превышают 80% доходов) после временного снижения во II квартале до 32% в течение III квартала возобновила рост и достигла 36%, что выше значений I квартала — 35%.

Такое положение представитель ЦБ объяснила тем, что спрос на недвижимость в этом году существенно снизился, и банки совместно с застройщиками стремятся его простимулировать.

«В результате они идут на повышенные риски. Это может дать положительный эффект в краткосрочном периоде, но в последующем вылиться в схлопывание пузыря. Этого хотелось бы избежать», — подчеркнула Елизавета Данилова.

По ее словам, регулятор будет смотреть за стандартами и при необходимости принимать новые меры.

«Надбавки в ипотеке сейчас действуют только по кредитам с совсем низким первоначальным взносом (менее 10%). Раньше мы планировали ввести надбавки по ипотеке, дифференцированные по ПДН. Если будет продолжаться ухудшение стандартов кредитования, мы обсудим повышение надбавок», — сказала глава департамента финстабильности ЦБ.

Надбавки по кредитам на ДДУ с первоначальным взносом менее 10% действуют с 1 декабря этого года. Надбавка составляет 200%, то есть коэффициент риска — 300% в течение всего срока жизни кредита.

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